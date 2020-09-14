Bu çalışmanın detaylarını aktaran Paksu, şöyle konuştu:

"12 bin tonluk bir kütleyi karadan denizimizin içindeki havuza kaydırdık. Oradan da aynı anda iki gemiyi denize indirdik. İlk defa bu kadar büyük iki gemiyi aynı anda karadan havuza, oradan da denize indirmiş olduk. Bu açıdan bizim için bir ilk oldu. Yani Fatih Sultan Mehmed'in torunları olarak toplamda 12 bin ton ağırlığındaki kütleyi karadan kaydırarak denize indirdik. Bu da bizim ve ülkemiz açısından gurur verici bir iş oldu."