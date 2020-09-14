2022 Aylığı Yardımı

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve silokozis aylığı olarak ödenen paralar 2022 aylığı yardımı başlığı altında ödeniyor. 2022 aylığı şartları arasında ise 2019 yılı için hane halkı kişi başına düşen gelirin 609 lirayı aşmaması şartı aranıyor.

Yapılan ödemeler ile 65 yaş maaşı olarak 606 lira engellilere ise engel oranlarına göre 483 lira ile 724 lira arasında düzenli maaş ödemesi yapılıyor.

Doğum Yardımı

Devletin ödediği doğum yardımı parası çocuk başına hesaplanıyor. İlk kez anne olan kadınlara devlet çocuk parası olarak 300 lira öderken, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira olmak üzere toplamda 1.300 lira çocuk parası ödeniyor.