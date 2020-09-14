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    • 14.09.2020 11:19
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    Son dakika: Bakan Varank'tan büyüme açıklaması

    Son dakika haberi... Sanayi ve , "Uyguladığımız tedbirler ü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.

    AA
    Bakan Varank'tan büyüme açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuzda sanayi üretiminin aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttığını belirterek, "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

    Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

    Temmuzda sanayi üretiminin aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

    "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."

    Bakan Varank, paylaşımında ülkelere göre sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişim oranlarının kıyaslandığı grafiklere de yer verdi.

    Buna göre Türkiye, sanayi üretiminde yıllık yüzde 4,4'lük artış performansıyla İrlanda, Norveç ve Çin'in ardından 4'üncü, aylık yüzde 8,4'lük artış performansıyla da Portekiz ve İspanya'nın ardından 3'üncü sıraya yerleşti.

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