Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için devlet tarafından 25 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın barınma yardımı kapsamındaki ödemesinden birçok kişi haberdar değil. Barınma yardımı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu. İşte Aile Bakanlığı üzerinden sağlanan ev bakım onarım tamir ve tadilat yardım parası ödemeleri başvuru koşulları, başvuru işlemleri ve bilinmesi gereken tüm detaylar. Barınma Yardımları başvuru işlemleri vatandaşların bulundukları il ve ilçelerde hizmetlerine devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvurular şahsen ve dilekçe ile yazılı olarak yapılacak.
EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 25.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu iyi olmayan, ihtiyacı olan ve bu durumunu gelir testi ile kanıtlamış olan vatandaşlara çok sayıda sosyal yardım sağlıyor. Eğitim desteğinden, aylık maaş ödemesine, sağlık hizmetlerinden, gıda yardımlarına kadar çok sayıda alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren bakanlık barınma alanında da destekler veriyor.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
25.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE
Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 25.000 TL devlet desteği almış olacak.