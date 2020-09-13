Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için devlet tarafından 25 bin TL'ye kadar destek veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın barınma yardımı kapsamındaki ödemesinden birçok kişi haberdar değil. Barınma yardımı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu. İşte Aile Bakanlığı üzerinden sağlanan ev bakım onarım tamir ve tadilat yardım parası ödemeleri başvuru koşulları, başvuru işlemleri ve bilinmesi gereken tüm detaylar. Barınma Yardımları başvuru işlemleri vatandaşların bulundukları il ve ilçelerde hizmetlerine devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvurular şahsen ve dilekçe ile yazılı olarak yapılacak.