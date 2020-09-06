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    • 15.09.2020 08:59
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    görüşmelerinde taşeron işçilere ne kadar maaş mı sunulacağı merak konusu

    Aile, Çalışma ve Bakanı ile HAK İş Başkanı , 2020 öncesi Çalışma Bakanlığı'nda kritik görüşme gerçekleştirdi. Çalışma Bakanlığı'nın 2020 yılı TİS görüşmelerinde taşeron işçilere ne kadar maaş mı sunacağı merak konusu.

    Taşeronda son dakika gelişmesi: 2020 TİS öncesi zam...

    2020 yılı Toplu İş Sözleşme toplantılarının yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Pandemi sürecinde Mayıs ayında alınan karar kapsamında 3 ay süreyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapılması engellenirken bu süreç Ağustos ayında sona erdi.

    BAKAN YARDIMCISI DA VARDI

    Söz konusu görüşmeye Çalışma Bakanı Selçuk 'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de katıldı.

    KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN SÜREÇ

    Sendikadan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."

    TİS BAŞLIYOR

    Toplu sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılması bekleniyor. ;Toplu sözlşeme ile maaş zammı , mali ve sosyal haklar düzenlemeleri yapılacak.
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