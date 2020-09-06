2020 yılı Toplu İş Sözleşme toplantılarının yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Pandemi sürecinde Mayıs ayında alınan karar kapsamında 3 ay süreyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapılması engellenirken bu süreç Ağustos ayında sona erdi.
BAKAN YARDIMCISI DA VARDI
Söz konusu görüşmeye Çalışma Bakanı Selçuk 'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de katıldı.
KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN SÜREÇ
Sendikadan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."
TİS BAŞLIYOR
Toplu sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılması bekleniyor. ;Toplu sözlşeme ile maaş zammı , mali ve sosyal haklar düzenlemeleri yapılacak.