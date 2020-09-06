BAKAN YARDIMCISI DA VARDI

Söz konusu görüşmeye Çalışma Bakanı Selçuk 'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de katıldı.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN SÜREÇ

Sendikadan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."