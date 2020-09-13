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    • Ekonomi
    • 13.09.2020 Gazete
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    Bakan Dönmez: Yeni müjdeler almamız yakın

     ve sondaj çalışmalarıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Dönmez, "'den ve 'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.

    Yeni müjdeler almamız yakın
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj çalışmalarıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Dönmez, "'den ve 'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.

    Bakan Denmez yeni geminin hazır olduğunu belirterek, iki yıl önce talimatlarıyla siparişini verdiğimiz 'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize '' ismini verdiler." diye konuştu.

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