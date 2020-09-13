Bakan Dönmez: Yeni müjdeler almamız yakın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj çalışmalarıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Dönmez, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.
Bakan Denmez yeni geminin hazır olduğunu belirterek, iki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler." diye konuştu.
Bakan Denmez yeni geminin hazır olduğunu belirterek, iki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler." diye konuştu.