Milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda alacağı zamlı maaşları merak etmeye başladı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Bu kapsamda yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı ve tahminler heyecanla araştırılıyor. Peki, 2021 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.