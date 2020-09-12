Milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda alacağı zamlı maaşları merak etmeye başladı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Bu kapsamda yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı ve tahminler heyecanla araştırılıyor. Peki, 2021 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.
En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.
TÜFE TAHMİNİ %10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı.
Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
PROMOSYON NASIL ARTIRILIR?
Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.
PROMOSYON TABAN TUTARA YENİ ZAM
Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.
YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?
Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.