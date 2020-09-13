



Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'un verdiği bilgiye göre, hız sınırı 50 km/ saati aşmayan yerlerde sağ şeritte scooter kullanımına izin verilecek. Scooter'ları kullanacak kişi 18 yaşından küçükse M ve A1 ehliyeti bulundurma şartı getirilecek. Kazaya sebebiyet veren kullanıcılara ceza kesilecek. Birden fazla kişi scooter kullanamayacak.



KAMU KURUMLARI DA KULLANACAK

Devlet kurumları da bu araçları kendi ulaşım kanallarına entegre edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kendi scooter markası 'çuf çuf' ile pazara girmeye hazırlanıyor. TCDD, trenden inen vatandaş için garlara kendi scooter'larını koyacak. Bu şekilde isteyen vatandaş gitmek istediği yere scooter ile ulaşacak. PTT de kısa vadede gönderileri teslimat noktalarına ulaştırmak için scooter kullanmayı projelendiriyor. TOKİ ve Emlak Konut ile de görüşen karayolları ekipleri, yeni kurulacak yerleşim alanlarına scooter'ı özendirecek kullanım alanları yapacak.



HAVADA HAREKET BAŞLADI, TREN SALGINA TAKILDI

Havayolu taşımacılığında Almanya ve Rusya uçuşlarının başlamasıyla hem havayolu şirketlerinin hem de turizmcilerin pandemi sonrası biraz nefes aldığını belirten Karaismailoğlu, trende de hareket sayılarını yavaş yavaş artırdıklarını söyledi. Şehir içi taşımacılıkta ise pandemi öncesinin ancak yüzde 70'ine ulaşabildiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, konvansiyonel hatları daha açmadıklarını belirterek, "Mezopotamya, Toros, Karaelmas ekspreslerini başlatamadık. Ekspres seferlerini başlatmak için salgının seyrini takip edeceğiz" diye konuştu.