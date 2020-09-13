Arsa Kredisi Kredi Kullanım Oranları

Arsa kredisi veren bankaların kullanım oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Fakat oranlar genel olarak %45 - %60 arasında değişebilir. Bu sınırların üstüne çıkan bankalar mevcut olmakla birlikte sadece bu sınırlar dâhilinde kullanım veren bankalar da vardır. Kullanım oranları alınacak olan arsanın ekspertiz (uzman incelemesi) değeri üzerinden hesaplanır. Yani, arsa kredisi alacak olan birey, %55 oranında kullanım veren bir banka üzerinden kredisini aldığında arsanın ekspertiz değerinin sadece %55'ini TL karşılığı alabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse; 100.000 TL'lik bir arsa için 55.000 Türk Lirası kredi kullanılabilir. Bunların yanı sıra arsa kredisi vadeleri de bankadan bankaya değişiklik gösterebilen bir unsurdur. Burada alt sınır 36 ay olmaktadır.