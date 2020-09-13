Ev sahibi olmak milyonlarca kişinin hayali, bunun için yapılan bazı ödemeleri ise geri alabilmek mümkün. Konut faizleri düşükken alınan evler için pek çok masraf da yanında yapılmıştı, peki ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler neler? Konut alanlar hangi ödemelerini geri alabilir? İşte çok merak edilen ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan soruların yanıtları…
KENTSEL DÖNÜŞÜM TAPU HARCI
Resmi Gazete'de yayımlanan ve uygulamada olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile vatandaşların bazı hakları bulunuyor. Bu yönetmeliğin 7. maddesine göre ev sahibi olan vatandaşların tapu harcı muhafiyeti oluyor. Bu düzenleme ile ev alırken; belediyelerce alınan ücret ve harçlar, veraset ve intikal vergisi, kullanılacak kredilerden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi için muafiyet hakkı ve noter harcı damga vergisi ödeyen vatandaşlara tapu harcı muhafiyeti veriliyor. Ev alırken bu ödemeyi yapan kişiler başvuru yaparak ödemelerini geri alabilecekler.
EKSPERTİZ ÜCRETİ GERİ ALINIR MI?
Satın alınan evin değerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ekspertiz ücreti ödemesi de geri alınabiliyor. Ekspertiz ödemesi 1200 TL'ye kadar çıkabiliyor ve fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. Ekspertiz ücretini ödediğinize dair banka size bir fatura sunuyorsa bu ücreti geri alamıyorsunuz. Eğer ekspertiz ücret faturası yoksa ya da banka adına kesildiyse bu durumda başvuru yaparak ekspertiz ücretini alabiliyorsunuz.
EMLAK VERGİSİ GERİ ALINIR MI?
Emlak vergisi iadesi yapılıyor mu merak eden vatandaşlara, emlak vergisi iade olabilecek ödemelerden birisi olduğunu fakat belirli şartları olduğunu belirtelim.. Satın aldığınız evin 200 metrekare altında olduğunu ve geliriniz olmadığını ispatladığınız takdirde bu ödemeyi de geri alabiliyorsunuz. Emekliler, şehit aileleri (dul ve yetimler), gaziler, engelliler ve sosyal güvenlik kurumlarından alınan aylık dışında farklı bir geliri olmayanlara emlak vergisi geri iade ediliyor. İade talebinin son 5 yıl içinde yapılması gerekiyor.