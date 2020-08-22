Tarihi keşif sonrası tebrik trafiği! Başkan Erdoğan'dan üst üste önemli görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin lideri Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşürken; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi de İstanbul'da kabul etti.
ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.
Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.
ERDOĞAN-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
ERDOĞAN-HENIYYE GÖRÜŞMESİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.