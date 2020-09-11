Ba, Ankara ile Dakar arasındaki ilişkinlerin son dönemde sıklaştığının altını çizerek, hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ortak vizyonu sayesinde eğitim, mesleki eğitim, endüstri ve altyapı projeleri konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

ENEGAL'İN TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ 12 YILDA YAKLAŞIK 17 KAT ARTTI

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2008-2019 yıllarında 15 milyon dolardan 250 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Ba, "Türkiye ile ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. Şimdi ortak hedefimiz bu ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Ba, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin dış politikaya da yansıdığını ve birçok konuda benzer fikirlere sahip olduklarını dile getirdi.