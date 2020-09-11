Gümüş ve altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken piyasalardaki gelişmeleri takip edenler Kapalıçarşı'daki alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla Perşembe günü yükseldiği 1,960 doların üzerinden, 1,940 dolar düzeyine dönmüştü. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Eylül Cuma Kapalıçarşı gram gümüş alış satış fiyatları!

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL): 6,46

SATIŞ(TL): 6,47

ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,4464