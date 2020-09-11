Gümüş ve altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken piyasalardaki gelişmeleri takip edenler Kapalıçarşı'daki alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla Perşembe günü yükseldiği 1,960 doların üzerinden, 1,940 dolar düzeyine dönmüştü. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Eylül Cuma Kapalıçarşı gram gümüş alış satış fiyatları!
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL): 6,46
SATIŞ(TL): 6,47
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,4464
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla Perşembe günü yükseldiği 1,960 doların üzerinden, 1,940 dolar düzeyine döndü.
ABD ile Çin arasındaki gerilimler zaman zaman derinleşirken, bu gerilimler güvenli liman taleplerini artırıyor; ancak, dolardaki gelişmelerin etkisiyle bu eğilim zaman zaman tersine dönüyor. Analistlere göre altın yatırımcıları, küresel hisse senetlerindeki sıçramaları da yakından izliyor ve bu durum da fiyatlar üzerinde zaman zaman baskı oluşturuyor. Piyasalarda bugün TSİ 15:30'da gelecek olan ABD TÜFE verisini izlenecek.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 2 milyon 610,000 varil yükseldi. API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 6 milyon 890,000 bin varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 290,000 varil yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.47 artışla 40.46 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.37 artışla 38.00 dolar,
- altın yüzde 0.10 düşüşle 1,943.95 dolar,
- gümüş yüzde 0.27 düşüşle 26.81 dolar,
- bakır yüzde 1.86 düşüşle 6,633.00 dolar,
- platin yüzde 0.14 artışla 931.34 dolar,
- paladyum yüzde 0.25 düşüşle 2,288.33 dolar düzeyindeydi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 468,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 468,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|468,70
|468,90
|468,70
|468,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.090,00
|3.111,00
|3.090,00
|3.111,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|427,60
|431,60
|427,60
|431,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.020,00
|3.040,00
|3.020,00
|3.040,00
|Yarım Ziynet
|1.510,00
|1.520,00
|1.510,00
|1.520,00
|Çeyrek Ziynet
|755,00
|760,00
|755,00
|760,00
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 464 milyon 720 bin 912,10 lira, işlem miktarı ise 1.000,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 498 milyon 735 bin 747,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.