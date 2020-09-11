Dolar ve euro alış satış fiyatları, özellikle piyasaların son işlem gününde merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8320 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4280 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8410 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?