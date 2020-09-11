Dolar ve euro alış satış fiyatları, özellikle piyasaların son işlem gününde merak konusu oluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8320 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4280 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8410 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 464 milyon 720 bin 912,10 lira, işlem miktarı ise 1.000,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 498 milyon 735 bin 747,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrası güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.191 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.010 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.019 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 6.955 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.736 puanda seyrediyor.
Dün gündemin odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları bulunuyordu. ECB beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Lagarde, avrodaki değerlenmenin etkileri hakkında konuştuklarını belirterek, "Enflasyon üzerinde avronun değer kazanmasının etkisini dikkate alacağız." ifadelerini kullandı. Lagarde'ın açıklamaları ile avro/dolar paritesi 1,1800-1,1920 bandında dalgalanması sonrası günü sınırlı yükselişle 1,1815'ten tamamlarken, şu dakikalarda avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1835'ten işlem görüyor.
Dün 1,2806 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyesine inen sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,2824 seviyesinde bulunuyor.
İngiltere'de bugün açıklanan sanayi üretimi verileri beklentilerin üzerinde geldi. İngiltere'de temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 5,2 artarken, yıllık bazda 7,8 azalışla beklentilerin altında geriledi. Almanya'da ise enflasyon verileri beklentilere paralel gelirken, aylık yüzde 0,1 gerileyen enflasyon yıllık bazda değişmedi.
Analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere arasında son aşamasına gelinen Brexit görüşmelerine ilişkin gelişmelerin de risk algısını etkilemeye devam ettiğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün veri gündeminde ABD'de enflasyonun öne çıktığını bildirdi.
ASYA BORSALARI ALICILI SEYRETTİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün, sosyal medya uygulaması TikTok'un satışına ilişkin haber akışıyla artan ABD-Çin gerginliği ve ABD pay piyasalarındaki satıcılı seyir sonrası güne satış ağırlıklı başlayan Asya borsaları, ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi ederek yükseldi.
Analistler, özellikle Şanghay bileşik endeksinde son bir haftadır süren düşüş eğiliminin destek bölgesinde tepki alımlarıyla karşılandığını kaydetti. Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artışla 3.260 puanda seyrediyor.
Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak günü 23.406 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 106,2 seviyesine yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyirle 2.396 puandan kapanış yaptı.
Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 38.864 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle 24.513 puanda seyrediyor.