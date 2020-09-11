Bankalardan icradan satılık ucuz evler! 180 ay kredi vade imkanı

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, İş Bankası, Yapıkredi satılık gayrimenkul ilanları ile binlerce konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, hobi bahçesi, yazlık ve dükkan düşük fiyatlara ek olarak dosya masrafsız, ekspertsiz ücreti ödenmeksizin konut kredisi desteğiyle satışa sunuldu.
E İHALE YÖNTEMİ İLE EV / KONUT SATIN ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR, NASIL ALINIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif verirsiniz. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış olur. Ancak yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzar. 30 dakikalık süre zarfında yeni bir fiyat teklifi verilmezse e ihale yöntemi ile satışa sunulan konut en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruma satılmış olur
Bankalardan satılık icralık konutların adresleri
İş bankası icralık olarak satışa almış olduğu araçlar ile gayrimenkul için http://www.istegayrimenkul.com/bankadan-satilik-konut.aspx isimli İnternet sitesini oluşturmuştur. Bankanın İnternet sitesinde beğenmiş olduğunuz icralık mülk yada araca teklif verebilirsiniz. Teklifte belirlenen bedelin tamamı ödenmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgiyi 0-850-724-0-724 numaralı telefon hatlarından öğrenebilirsiniz.
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