Bankalarda son dakika faiz depremi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası korana virüs salgını döneminde ekonomide yaşanan dalgalanmayı en aza indirmek ve vatandaşın talebini canlandırmak amacı ile bankalara ucuz likidite imkanları sunmuştu.
Konut kredisi vadesi ne kadar?
Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.
ING BANK FAİZ ORANI
Konut kredisi: 1.24
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 1.45
AKBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.19
İhtiyaç kredisi: 1.57
Taşıt kredisi: 1.33
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.44
Konut kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.47
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.20
Ev kredisi: 1.15
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.26
Konut kredisi: 1.29
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 1.45
KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Konut kredisi faiz oranları devamlı olarak güncellenirken bir yandan da vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu'na göre; 2019 senesinin ilk yarısında toplamda 505 bin konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakam 2020 senesinde 625 bin adede gelerek %23,5'lik bir artış gösterdi.
Haziran ayı itibarıyla kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarının konut satışlarını olumlu anlamda etkilediği belirtildi. Bu doğrultuda konut kredisi faiz oranları değişirken konut fiyatlarının ne şekilde değişkenlik göstereceği de merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarının da düşmesi, takvim.com.tr vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından uygun konut kredisi hangi banka veriyor konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.