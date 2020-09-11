Uzun süredir tartışılan ve senatodan defalarca geri dönen 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi "yeterli olmadığı" gerekçesiyle Demokrat Partili senatörler tarafından engelledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 884 bin oldu. Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.