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    • 16.10.2020 09:31
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    larda Cuma i: Vakıfbank Denizbank, Ziraat Bankası....

    güncel ları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda araştırmalar sürüyor. lar kredi oranlarını yükseltme için adeta yarışa girmiş durumda. Son haftalarda faiz oranlarını sürekli güncelleyen bankalar Cuma gününü de boş geçmedi.

    Bankalarda Cuma depremi: Yine yükseldi!

    Konut kredisi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte en uygun ve güncel konut kredisi faiz oranları!

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Sarıpanjur konut kredisi: 1.09

    GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.29

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Ev kredisi: 1.15

    TEB FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.29

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.49

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    Mortgage kredisi: 1.29

    ING BANK FAİZ ORANI

    Konut kredisi: 1.24

    YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.45

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.19

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.09
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    Haberler Ekonomi 11 Eylül bankalarda Cuma depremi: Vakıfbank Denizbank, Ziraat Bankası....