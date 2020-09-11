Konut kredisi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte en uygun ve güncel konut kredisi faiz oranları!