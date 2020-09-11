Konut kredisi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen kamu bankaları konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte en uygun ve güncel konut kredisi faiz oranları!
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Sarıpanjur konut kredisi: 1.09
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.29
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Ev kredisi: 1.15
TEB FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.29
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.49
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Mortgage kredisi: 1.29
ING BANK FAİZ ORANI
Konut kredisi: 1.24
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.45
AKBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.19
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.09