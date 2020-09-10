



Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Keşif yaptığımız derinlik seviyelerden 1000 m daha derine gideceğiz. Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Bu havza ciddi potansiyeli olan bir lokasyon ve tümüyle Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan. Sahanın potansiyeli bizi heyecanlandırıyor. Ancak şunu net görmek lazım, 320 bcm müthiş bir keşif." Şu an dış finansmanın öncelikleri arasında olmadığını ifade eden Albayrak, "Ama tabii ki bunu da düşünebiliriz. Biz bu gazın Avrupa'nın arz güvenliği için önemli bir güven unsuru olacağına, bölgesel enerji işbirlikleri için yeni bir motivasyon sağlayacağına inanıyoruz" dedi.