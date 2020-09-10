Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Coronavirüs salgınında ikinci dalga gelmezse 2021'de Türkiye'nin yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyeceğini belirterek, "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. İkinci yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız" dedi. Merkez Bankası'nın gerekli adımları eşgüdümle atacağını söyleyen Albayrak, "Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık menkul kıymet ihraçları yeniden başlayacak" ifadesini kullandı.
ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ
Karadeniz'deki doğalgaz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "İlk gaz 2023'te sisteme verilecek şekilde yapılıyor, bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Keşif yaptığımız derinlik seviyelerden 1000 m daha derine gideceğiz. Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Bu havza ciddi potansiyeli olan bir lokasyon ve tümüyle Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan. Sahanın potansiyeli bizi heyecanlandırıyor. Ancak şunu net görmek lazım, 320 bcm müthiş bir keşif." Şu an dış finansmanın öncelikleri arasında olmadığını ifade eden Albayrak, "Ama tabii ki bunu da düşünebiliriz. Biz bu gazın Avrupa'nın arz güvenliği için önemli bir güven unsuru olacağına, bölgesel enerji işbirlikleri için yeni bir motivasyon sağlayacağına inanıyoruz" dedi.