Otomobil piyasasında özellikle ikinci el araba fiyatlarındaki suni artış vatandaşların dikkatini çekiyor. Araba almak isteyen ve bir süredir ilan sitelerinde ikinci el araç fiyatlarına bakanlar fiyatların artışına şaşırıyor. Bu kapsamda henüz sıfırı bayilerde bile yer almayan araçların ikinci el fiyatlarının sıfır araba fiyatlarını geçtiği görülüyor. İşte Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre ikinci ve sıfır el araba fiyatlarında son durum

Sıfır ve ikinci el fiyat aralığı artan o otomobillerin listesi...

Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

Sıfır fiyatı: 162.100 lira

İkinci el fiyat: 216.000 lira