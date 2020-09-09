Otomobil piyasasında özellikle ikinci el araba fiyatlarındaki suni artış vatandaşların dikkatini çekiyor. Araba almak isteyen ve bir süredir ilan sitelerinde ikinci el araç fiyatlarına bakanlar fiyatların artışına şaşırıyor. Bu kapsamda henüz sıfırı bayilerde bile yer almayan araçların ikinci el fiyatlarının sıfır araba fiyatlarını geçtiği görülüyor. İşte Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre ikinci ve sıfır el araba fiyatlarında son durum
Sıfır ve ikinci el fiyat aralığı artan o otomobillerin listesi...
Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik
Sıfır fiyatı: 162.100 lira
İkinci el fiyat: 216.000 lira
Citroen C Elysee
Sıfır fiyatı: 163.750 lira
İkinci el fiyatı: 178.000 lira
Renault Clio 1.0 SCe
Sıfır fiyatı: 133.900 lira
İkinci el fiyatı: 155.000 lira
Fiat Egea 1.4 Fire
Sıfır fiyatı: 110.900 lira
İkinci el fiyatı: 148.000 lira
Volkswagen Polo 1.0
Sıfır fiyatı: 165.900 lira
İkinci el fiyatı: 200.000 lira
Nissan Micra
Sıfır fiyatı: 161.400 lira
İkinci el fiyatı: 209.000 lira
Seat Ibiza
Sıfır fiyatı: 179.500 lira
İkinci el fiyatı: 212.000 lira