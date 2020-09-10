





DIŞ DENGEDE KALICI KÖTÜLEŞME YOK

İlk 8 aylık cari açığın 32.9 milyar dolar olduğunu ancak bunun 13.3 milyar dolarlık kısmının net altın ithalatından kaynaklandığını anımsatan Bakan Albayrak, "Altın hariç bakıldığında cari açığımız 19.6 milyar dolar seviyesinde. Salgın olmasaydı 40 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi bekliyorduk; ancak yıl sonu beklentisi 10 milyar dolar seviyesinde. İlk 8 ayda salgın nedeniyle kaybettiğimiz turizm gelirlerini de denkleme koyduğumuzda karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor: Cari denge rakamlarına altın hariç bakıldığında, eğer salgının turizm gelirleri üzerindeki geçici etkisi olmasaydı, bugün fazlayı konuşuyor olacaktık. Özetle, rakamlar doğru ve derinlemesine incelendiğinde, dış denge konusunda iddia edilenin aksine ciddi ve kalıcı bir kötüleşme söz konusu değil. Ekonomi programımızın temel unsurlarından birisi orta vadede cari dengeyi sağlamak ve dış finansman bağımlılığını azaltmak" diye konuştu.



DAYATILAN HARİTAYI KİMSE KABUL ETMEZ

Ege'de Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan haritayı hiçbir AB ülkesinin kabul etmeyeceğini söyleyen Albayrak, "AB, mesele Türkiye olunca uluslararası hukuku, adaleti savunmaktan bu kadar kolay vazgeçmemeli. Tek tek baktığınızda, Türkiye, AB içerisindeki ülkelerin çok büyük bir çoğunluğu ile güçlü ve karşılıklı menfaatlere dayanan ilişki içerisinde. Ancak, konu AB'ye geldiğinde, bir ya da iki ülkenin siyasi saiklerle ya da seçim endişeleri ile Türkiye'ye karşı cephe alması tüm AB ülkelerinin çıkarlarını riske atıyor. Yunanistan'ın bugün Fransa ile içerisine girdiği tutumun ne bu ülkelere ne de AB'ye faydası yoktur" dedi.



