Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Elazığ'daki deprem dönüşümü hamlemize baktığınızda şu anda belki dünyada örnek gösterilecek, bugüne kadar Toplu Konut İdaremizin başlatmış olduğu sayı bakımından da en fazla konut projesi olma özelliği taşıyor. 18 bin 500 konutun tek seferde aynı ilde yapıldığı, bu çerçevede en büyük proje olma özelliği taşıyor.

(Depremin ardından) Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız.