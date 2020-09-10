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    • Ekonomi
    • 10.09.2020 16:18
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    • 10.09.2020 16:41
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    inin yaraları sarılıyor! Bakan açıkladı: Yıl sonuna kadar...

    Son dakika haberleri... Çevre ve "('da zedeler için inşa edilen konutlar) 1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Bakan açıkladı: Yıl sonuna kadar...

    Çevre ve konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    'daki dönüşümü hamlemize baktığınızda şu anda belki dünyada örnek gösterilecek, bugüne kadar Toplu Konut İdaremizin başlatmış olduğu sayı bakımından da en fazla konut projesi olma özelliği taşıyor. 18 bin 500 konutun tek seferde aynı ilde yapıldığı, bu çerçevede en büyük proje olma özelliği taşıyor.

    (Depremin ardından) Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız.

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