Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum merak konusu oluyor. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki düşüş sürüyor. Piyasalardaki işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 157.45 milyar dolardan, 144.54 milyar dolara indi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 10 Eylül bitcoin fiyatları
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, haftanın başında 10,000 doların altını birkaç kez test ettikten sonra, 10,400 dolar sınırına yükseldi.
Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.77 artışla 10,380 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 191.87 milyar dolara çıktı.
Bu gelişmelere karşın, kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki düşüş sürüyor. Piyasalardaki işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 157.45 milyar dolardan, 144.54 milyar dolara indi.
İşlem hacmindeki düşüşlere karşın, yükselen fiyatlara bağlı olarak kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmindeki yükseliş son 24 saatte de sürdü; Çarşamba günü 324.4 milyar dolar olan kripto para birimlerinin toplam piyasa hacmi, yeni günün ilk saatlerinde 340.68 milyar dolara yükseldi.
Toplam 6,981 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,684 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 2.77 artışla 10,380.19 dolar,
2.Ethereum yüzde 10.37 artışla 371.83 dolar,
3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 3.46 artışla 0.24 dolar,
5.Chainlink yüzde 10.52 artışla 12.97 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 2.26 artışla 228.45 dolar,
7.Polkadot yüzde 13.54 artışla 4.81 dolar,
8.Binance Coin yüzde 4.04 artışla 24.25 dolar,
9.Litecoin yüzde 3.53 artışla 49.02 dolar,
10.Bitcoin SV yüzde 0.79 artışla 170.89 dolardan işlem görüyordu.