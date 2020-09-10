Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum merak konusu oluyor. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki düşüş sürüyor. Piyasalardaki işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 157.45 milyar dolardan, 144.54 milyar dolara indi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 10 Eylül bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, haftanın başında 10,000 doların altını birkaç kez test ettikten sonra, 10,400 dolar sınırına yükseldi.