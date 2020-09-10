10 Eylül kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı kredi çekmeyi düşünenlerin gündemindeki yerini koruyor. Akbank, QNB, Yapı Kredi, İş ve TEB taşıt, konut faiz oranı bu bağlamda çok araştırılmaya başlandı. Bankalar tarafından internet siteleri üzerinden yapılan son kredi faiz oranı açıklamalarını takip edenler güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kredi çekerek ev ya da araba almayı düşünler güncel faiz oranlarını incelemek ve bu bağlamda bir karar vermek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını değiştirerek yeni oranları vatandaşlarla paylaştı. Ancak unutmamanız gereken şey, çekmek istediğiniz kredi limitine ve vadesine göre faiz oranlarında ufak değişiklikler yaşanabiliyor.

AKBANK

Konut: 1.19

Taşıt: 1.33

İhtiyaç: 1.57

GARANTİ BBVA

Konut: 1.29

Taşıt: 1.47

İhtiyaç: 1.44