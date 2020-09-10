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    • Ekonomi
    • 10.09.2020 22:26
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    • 10.09.2020 22:26
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    10 Eylül ne kadar oldu? Akbank, QNB, , İş ve taşıt, konut faiz oranı...

    Bankalara uğrayıp kredi çekmeyi düşünenler nda son gelişmeleri merak ediyor. İhtiyaçlarını bankalardan kredi çekerek almak isteyenler düşük faizli kredi fırsatının sona ermesiyle birlikte on güncel durumu öğrenmek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranlarında bazı değişikliklere gidildi. Peki, 10 Eylül ? İşte Akbank, QNB, , İş ve taşıt, konut faiz oranı...

    takvim.com.tr
    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    10 Eylül kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı kredi çekmeyi düşünenlerin gündemindeki yerini koruyor. Akbank, QNB, Yapı Kredi, İş ve TEB taşıt, konut faiz oranı bu bağlamda çok araştırılmaya başlandı. Bankalar tarafından internet siteleri üzerinden yapılan son kredi faiz oranı açıklamalarını takip edenler güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kredi çekerek ev ya da araba almayı düşünler güncel faiz oranlarını incelemek ve bu bağlamda bir karar vermek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını değiştirerek yeni oranları vatandaşlarla paylaştı. Ancak unutmamanız gereken şey, çekmek istediğiniz kredi limitine ve vadesine göre faiz oranlarında ufak değişiklikler yaşanabiliyor.

    AKBANK

    Konut: 1.19
    Taşıt: 1.33
    İhtiyaç: 1.57

    GARANTİ BBVA

    Konut: 1.29
    Taşıt: 1.47
    İhtiyaç: 1.44

    YAPI KREDİ

    Konut: 1.45
    Taşıt: 1.25
    İhtiyaç: 1.25

    VAKIFBANK

    Konut: 1.09
    Taşıt: 1.15
    İhtiyaç: 1.24

    QNB FİNANSBANK

    Konut: 1.49
    Taşıt: 1.45
    İhtiyaç: 1.07

    ZİRAAT BANKASI

    Konut: 1.09
    Tüketici: 1.24
    Taşıt: 1.15

    HALKBANK

    Konut: 0.99
    İhtiyaç: 1.21
    Taşıt: 1.15

    İŞ BANKASI

    Konut: 1.15
    Taşıt: 1.20
    İhtiyaç: 1.30

    DENİZBANK

    Mortgage: 1.29
    Taşıt: 1.46
    İhtiyaç: 1.66

    TEB

    Konut: 1.29
    Taşıt: 1.26
    İhtiyaç: 1.2
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    Haberler Ekonomi 10 Eylül kredi faiz oranları ne kadar oldu? Akbank, QNB, Yapı Kredi, İş ve TEB taşıt, konut faiz oranı...
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