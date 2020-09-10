Emeklilere Ocak 2021'de yeni zam! SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç para olacak?

Milyonlarca emekliye yılda iki kez olmak üzere (Ocak ve Temmuz aylarında) zam yapılmaktadır. Son olarak Temmuz ayında yapılan zammın ardından yeni yılda yapılacak zam oranı merak ediliyor. Ayrıca emekli vatandaşlar yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye almaya hak kazanıyor. Emekliler yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2021 SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuyla ilgili detayları merak ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.