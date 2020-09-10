A101 10 Eylül aktüel kataloğunda birbirinden farklı ürün fırsatları bulunuyor. Marketlerden alışveriş yapanlar ise fiyat listesini öğrenmek istiyor. A101'de bu hafta SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ve Lenovo Wireless Kablosuz Mouse ürünleri göze çarpıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

A101 10 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL