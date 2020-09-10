Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.09.2020 22:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 22:03
    ABONE OL

    nda sürpriz dolu! 'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

    yla bu haftanın indirimli ürünleri satışa sunuldu. nda Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, 4 Raflı Kitaplık, Piranha Bluetooth Kulaklık, Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü, Spiralli Masa Lambası, Paşabahçe Ahenk Çay Seti 12 Parça ve Silk&Blue Bambu Erkek Çorap fiyatlarıyla tercih edileceğe benziyor.

    A101 10 Eylül aktüel kataloğunda sürpriz dolu!

    A101 10 Eylül aktüel kataloğunda birbirinden farklı ürün fırsatları bulunuyor. Marketlerden alışveriş yapanlar ise fiyat listesini öğrenmek istiyor. A101'de bu hafta SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ve Lenovo Wireless Kablosuz Mouse ürünleri göze çarpıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    A101 10 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL

    Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TL

    4 Raflı Kitaplık 79,95 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL

    Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 49,95 TL

    Oyuncak Bez Bebek 18,95 TL

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.199 TL

    Lenovo E10 Tablet 899 TL

    Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 49,95 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 10 Eylül aktüel kataloğunda sürpriz dolu! A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri