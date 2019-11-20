Les Ottomans satılmadı

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal ve eski eşi Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu İstanbul Ortaköy'deki Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın icradan satıldığı iddiaları yalanlandı. Hotel Les Ottomans'tan yapılan açıklamada, "Türkiye turizmine başarı ile hizmet eden Hotel Les Ottomans'ın satışı söz konusu olmamakla beraber; bundan sonra daha profesyonel bir yönetim ve içinde açılacak yeni restoranıyla yerli ve yabancı misafirlerine hizmet vermeyi sürdürecektir" denildi.
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