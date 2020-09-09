KAMU BANKALARI İLE ANLAŞILDI

Tanıtım toplantısı sonrası ise birkaç gazeteci, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ve Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ile bir araya geldik. Hürriyet'te yer alan habere göre, toplantıya, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Alper Karayazgan, Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Cenk Kurt ve Türkiye Varlık Fonu Çağatay Abraş da katıldı.

Atilla Benli, birleşme sonrası Türkiye Sigorta'nın hayat dışı sigorta pazarında yüzde 13.7 payla lider konuma geldiğini, yüzde 21.4 pay ile bireysel emeklilik sisteminde lider olduklarını, hayat sigortalarında da yüzde 30 pazar payı ilk sırada olduklarını söyledi. Benli, 1 Eylül itibariyle Türkiye Sigorta'nın faaliyete geçtiğini belirterek, Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Vakıf Katılım ile anlaşma yapıldığını, kamu bankalarının Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in dağıtım kanalları olacağını kaydetti.