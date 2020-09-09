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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 Gazete
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    sektörü ivme kazanacak

    , 2 bin 600 çalışanı, 5 bin 250 çözüm ortağı, 15 milyon müşterisi, çevik iş yapış biçimi ve ileri teknoloji altyapısıyla Türkiye'de sigortacılığa yeni bir soluk getirecek ve küresel rekabet gücüne katkı sağlayacak.

    Sigorta sektörü ivme kazanacak
    Türkiye Sigorta, 2 bin 600 çalışanı, 5 bin 250 çözüm ortağı, 15 milyon müşterisi, çevik iş yapış biçimi ve ileri teknoloji altyapısıyla 'de cılığa yeni bir soluk getirecek ve küresel rekabet gücüne katkı sağlayacak. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Sigorta sektörünün penetrasyonunun artması, bankacılık dışı finansal sektörün payının yükseltilmesi, Türkiye'nin tasarruf bazının artırılması, bölgesel ve hatta küresel sigorta lideri bir şirket oluşturulması amaçlarıyla çıktığımız yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasındayız" dedi.
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