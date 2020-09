Tarım ve hayvancılıkta girişimcilere verilen sübvansiyonlu (faiz destekli) kredilerdmahkemelik oldu. Çiftçilere sağlanan Hazine destekli kredide kanunun arkasından dolanan dizi ihracatçısı Calinos Holding 'in sahibi Melih Fırat Gülgen , Niğde'de kurduğu 26 bin dönümlük süt hayvancılığı işletmesine sıfır faizli kredi almak için yakınlarına 6 ayrı şirket kurdurdu. Tek işletmeyi muvazaalı olarak 6 ayrı firma gibi göstererek her biri için 7.5 milyon TL kredi aldı. Böylece, toplam 45 milyon TL'lik kredinin faizi Hazine'ye yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü döneminde verilen kredilerin faizinin tahsili için daha sonra dava üzerine dava açıldı. Faizi ödememek için direnerek kamuyu zarara uğratan Gülgen devlete de savaş açtı.Hükümet 2010 yılında süt ve et hayvancılığını desteklemek için çiftçilere sıfır faizli kredi imkânı sağladı. İşletme kredileri iki yıl, yatırım kredileri ise ilk iki yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıl vadeliydi. Her bir işletme 7.5 milyon TL'ye kadar kredi kullanabiliyordu. Kredilerin faizini de Hazine üstleniyordu. Ziraat Bankası'nın o dönemdeki yönetimi daha önce hiç hayvancılık yapmamış birçok şirkete kredi verdi. Kanunda yasak olmasına rağmen işadamları, tek bir firmanın yararlanması gereken krediden yakınlarına üçer beşer şirket kurdurarak faydalandı. Aralarında FETÖ firarisi Ali Akbulut ve Dursun Akdağ gibi isimlerin de olduğu pek çok kişi, yakınlarına üçer, beşer işletme kurdurarak sübvansiyonlu kredileri cebe attı. Ziraat Bankası'nda 2011'de yönetim değiştikten sonra faiz destekli krediler mercek altına alındı. Muvazaalı şirket kuranların kredileri donduruldu. 2012'de yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılıp, aynı risk grubundaki şirketlere kredi kullanımında limit getirildi.Yeni yönetim Akbulut ve Akdağ'dan Hazine'nin üstlendiği faizleri geri aldı. Sübvansiyonlu kredilerden hülleyle yararlanan isimlerden birisi de film/ dizi sektörünün yakından tanıdığı Melih Fırat Gülgen'di. Gülgen, faizsiz krediden yararlanmak için Murat Hayvancılık, Leben Tarım, Cıngıllı Organik Tarım İşletmeleri, Çevik Süt, Gülbahar Süt, Şeker Ziraat ve Hayvancılık adıyla şirketler kurdurdu. Bu şirketlerin bir kısmını yakınlarının üzerine yaptı. Ayrı ayrı çalıştırılması mümkün olmayan 6 şirketi bir araya getirip entegre tesise dönüştürdü. 2016'da bu şirketlerin tamamının hisselerini emanetçi hissedarlardan alarak kendi üzerine geçirdi.Üçkağıtla sübvansiyonlu kredileri alan Gülgen ise soluğu Danıştay'da aldı. 2012 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın sübvansiyonlu kredilere limit getiren maddelerinin iptali için Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı aleyhine dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, Gülgen'in şirketi Şeker Ziraat ve Hayvancılık'ın devlete karşı açtığı davanın reddine karar verdi.Ancak Gülgen boş durmadı. İlk derece mahkemesinin kendi aleyhine çıkan kararından sonra temyize başvurdu. Temyiz duruşmasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu Kararı'nın ilgili maddelerinin iptaline karar verdi. Davaya Hazine adına fer'i müdahil olan Ziraat Bankası karar düzeltme talebinde bulundu. Ancak Danıştay İdari Davaları Kurulu düzeltme talebini reddederek, muvazaalı şekilde elde edilen sübvansiyonlu kredilere yol verdi. Böylece kanunları arkadan dolanarak kamu zararına yol açanlara göz yumuldu.Ziraat Bankası, arkadan dolanarak kanunlara hiçe sayan Gülgen'e karşı hukuk mücadelesi başlattı. Davalarda, Gülgen'in kanuna karşı hile yaptığı, aslında tek olan firmasını muvazaalı olarak 6 ayrı firma gibi gösterdiği, fiilen aynı kampüste bulunan, ayrı ayrı çalıştırılması mümkün olmayan tesislerin her bölümüne farklı isim vererek haksız yere fazladan sübvansiyona ulaşmayı hedeflediği anlatıldı. Yaklaşık 11 milyon TL'lik faiz sübvansiyonunun iadesi istendi.