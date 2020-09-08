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    • 08.09.2020 16:18
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    'tan elektrik üretimi açıklaması

    Son dakika haberleri... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık" açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle ’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

    Son dakika haberleri... "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle 'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi keşfimizin ardından sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi

    TÜM ZAMANLARIN REKORU
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Türkiye'nin elektrik üretimi ve tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

    Bakan Dönmez, fotoğraflı bir paylaşım yaparak, 3 Eylül tarihinde kırılan rekorun sayısal değerlerini paylaştı. 3 Eylül tarihinde 1 milyon 7 bin 331 megawatt saat (MWh) tüm zamanların elektrik üretim rekoru kırılırken, aynı gün saatlik verilerde ise en yüksek tüketim değeri 49 bin 556 MWh olarak yansıdı.

    Konuya ilişkin paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şu ifadeleri kullandı:
    "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık."

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