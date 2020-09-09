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    • Ekonomi
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    • 09.09.2020 09:05
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    İngilizler tatil rotasını çizdi: En güvenli ülke

    ’nin ünlü gazetesi , ’yi güvenilir ülkesi olarak sayfalarına taşıdı. Söz konusu haberde Türkiye'deki 10 önemli turistik noktayı da tek tek sıralayan gazete, önemli turizm destinasyonları , , , ve 'i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi.

    İngilizler tatil rotasını çizdi: En güvenli ülke Türkiye

    İngilitere, 'dan ülkelerine dönen vatandaşlarında koronavirüs çıkması üzerine Yunan'ı karantina listesine aldı.

    Yunanistan'dan dönenlere 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla söz konusu iki ülkenin yanı sıra halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi.

    ROTA TÜRKİYE OLDU

    Yunanistan'dan vazgeçen turistler, rotayı 'ye çevirdi. İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden , Türkiye'yi en güvenilir turistik ülkeler arasında gösterdi.

    EN GÜVENLİ TÜRKİYE

    Türkiye'nin, İngiliz Hükümeti'nin "güvenli" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çeken gazete, Türkiye'yi güvenilir ülkesi olarak sayfalarına taşıdı.

    Haberde ülkemizin her zaman İngiliz vatandaşları için önemli bir tatil bölgesi olduğuna vurgu yaptı.

    GİDİLMESİ TAVSİYE EDİLEN 10 ÖNEMLI NOKTA

    Söz konusu haberde Türkiye'deki 10 önemli turistik noktayı da tek tek sıralayan gazete, önemli turizm destinasyonları , , , ve 'i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi.

    Telegraph gazetesinin haberinde, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekildi.

    Ayrıca Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi.

    Haberde, Türkiye'nin İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde olmadığı vurgulandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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