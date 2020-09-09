Elektrik üretimi rekor kırdı

Türkiye elektrik üretiminde rekor kırdı. 3 Eylül'de günlük elektrik üretimi 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat oldu, tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Aynı gün saat 14.00'te 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile saatlik elektrik tüketimi rekoruna imza atıldı. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğalgaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor" dedi.