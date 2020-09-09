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    • Ekonomi
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    • 09.09.2020 15:40
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    5-11 Eylül aktüel kataloğundaki fırsatlar için son gün yaklaştı! İşte A101'de fırsatlı ürünler...

    5-11 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler için fırsat halen devam ediyor. Geçen hafta cumartesi günü raflardaki yerini alan ürünler arasında Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL, Dorbi Krem Şanti 3,15 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Mini Rulo Börek Çeşitleri 10,95 TL, Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Peki, A101 5-11 Eylül aktüel kataloğunda başka neler var? İşte A101'de haftanın fırsatlı ürünleri

    A101 5-11 Eylül aktüel kataloğundaki yeni fırsatlar!

    A101 5-11 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler için fırsatların sona ermesine iki gün kaldı. Gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanların dikkatini çekecek ürünler arasında Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL ve Dorbi Krem Şanti 3,15 TL fiyat etiketiyle merak konusu oldu. İşte A101 5-11 Eylül aktüel kataloğu ürün listesi

    A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU

    Algida Magnum Mini Çeşitleri 6 adet

    Dorbi Krem Şanti 3,15 TL

    Birşah Süzme Yoğurt 8,95 TL

    Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,25 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Danone Aromalı Süt Çeşitleri

    Papia Desenli Peçete Çeşitleri 20'li

    Çikolatalı Bar Dondurma Çeşitleri
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    Haberler Ekonomi A101 5-11 Eylül aktüel kataloğundaki fırsatlar için son gün yaklaştı! İşte A101'de fırsatlı ürünler...
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