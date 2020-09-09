A101 5-11 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler için fırsatların sona ermesine iki gün kaldı. Gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanların dikkatini çekecek ürünler arasında Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL ve Dorbi Krem Şanti 3,15 TL fiyat etiketiyle merak konusu oldu. İşte A101 5-11 Eylül aktüel kataloğu ürün listesi

A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU