Türk havacılığına güven artıyor! Bakan Karaismailoğlu son rakamı duyurdu

SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN HAVACILIK SEKTÖRÜ, TÜRK SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜ OLDU

Bakan Karaismailoğlu, dünya sivil havacılık sektörünün yolcu sayısındaki ve gelirlerdeki düşüş nedeniyle zor günler yaşadığını ancak Türk sivil havacılık sektörünün bu noktada en az etkilenen sektör olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının ilk gününden itibaren tüm sektörlere olduğu gibi sivil havacılığa yönelik önemli tedbirler aldıklarını ve sektöre önemli destekler verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Salgının başladığı ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde öncelikle havayolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldık. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik, su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi garantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak 2021'e erteledik. Havacılık hizmetleri ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirim yaptık. Havayollarının Eurocontrol'e olan borçlarını ertelettik.

Havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşların başlatılmasının ardından iki ay sonraya erteledik. Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirdik" ifadelerini kullandı.



SEKTÖRE DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Karaismailoğlu, yer hizmetlerinde olduğu gibi uçak hizmetlerine yönelik olarak da konma, konaklama, yolcu güvenlik, yaklaşma, aydınlatma, yolcu servis, uçak yönlendirme ve emniyet tedbiri gibi birçok ödemenin de yine 31 Ocak 2021 tarihine ertelendiğini belirterek, "Salgın sürecinde Devletimizin yetkili birimleri tarafından yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tahliye edilerek ülkemize getirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarına ait havalimanı çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen faturalar ise iptal edilmiştir" dedi.

Havayollarının operasyonlarında ilave masraflardan kaçınılmasına yönelik gerekli tüm teknik düzenlemelerin de Bakanlık tarafından yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, ruhsat, yetki ve lisansların geçerlilik sürelerinin de uzatıldığını anımsattı. SSK ve vergi borçlarının da 6 ay ertelendiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Eurocontrol üyesi ülkeler ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarına (ANSP) finansal destek sağlanması için kredi bulunmasına onay verilmiştir. Firmaların söz konusu dönemde rahat nefes alması sağlandı."