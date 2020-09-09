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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 18:43
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    • 09.09.2020 18:45
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    'de nedeniyle sarsılan sayısı temmuzda beklenenin üzerinde geldi

    Birleşik Devletleri'nde Sayısı, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak 6 milyon 618 bine yükseldi. Bu artışta, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan k faaliyetin yeniden canlanması etkili oldu.

    ABD'deki iş hayatında yeni gelişme

    ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı temmuzda bir önceki aya göre 617 bin artarak 6 milyon 618 bine ulaştı.

    Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren açık iş sayısının temmuzda 6 milyon olması tahmin ediliyordu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlarken, haziranda 6 milyon seviyesinde gerçekleşmişti.

    Açık iş sayısındaki artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin yeniden canlanması etkili oldu.

    Bu dönemde açık iş sayısının en fazla arttığı sektörler, perakende ticaret, sağlık hizmetleri ve sosyal destek ile inşaat oldu.

    İşe alım sayısı ise temmuzda 1 milyon 183 bin azalarak 5 milyon 787 bine geriledi.
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