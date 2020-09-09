Borsa günü yükselişle tamamladı

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında hem Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir hem de enerji hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 1.100 seviyesini test etti.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ÜFE ve işsizlik maaşı başvurularını verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.