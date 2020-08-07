"ÖNEMLİ DESTEK TEMMUZDA BİTİYOR"

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akın, "Ekonomide böylesine derin etkiler yaratan pandemi ile mücadele etmek için ABD hem mali, hem de para politikasında genişlemeye gitti. İşsizliğin yarattığı gelir kayıpları ile mücadele yolunda haftalık 600 dolar ek işsizlik maaşı sağlanmasının yanı sıra, normal koşullarda işsizlik maaşı almaya hakkı olmayanların da bu destekten faydalanmaları sağlandı, örneğin, kendi işinde çalışanlar." dedi ve ekledi:

"Ancak, bu önemli destek Temmuz ayı sonunda bitecek. Ek olarak, kira ya da ipotekle satılan evlerin aylık ödeme afları da birçok eyalette son buldu. Her ne kadar birinci mali destek paketinde yer alan ve milyonlarca ferdin yararlandığı kişi başı 1200 dolarlık bir sefere mahsus ödemenin ikinci bir ayağının uygulamaya sokulacağı gündemde olsa da, bu, kesinleşmiş değil. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcileri henüz görüşmelerde uzlaşmaya varamamış durumdalar. Mart sonu açıklanan ilk mali yardım paketinin ("CARES Act") büyüklüğü, 2 trilyon dolar ile ABD ekonomisinin yaklaşık bir aylık toplam üretim değerine tekabül ediyordu. Bu paketin 560 milyar dolarının kişilere, 500 milyar dolarının büyük şirketlere, 377 milyar dolarının küçük işletmelere, 340 milyar dolarının eyalet ve yerel yönetimlere, 154 milyar dolarının halk sağlığına, 44 milyar dolarının ise eğitim ve virüsle mücadelede diğer girişimlere aktarılması hedeflenmişti."

FED'İN KARARI HAKKINDA

FED'in 29 Temmuz'daki kararına da değinen Doç. Dr. Nuray Akın, "Para politikası hususuna gelince, Amerikan Merkez Bankası (FED) yüzde sıfır alt sınırına çektiği nominal kısa-vadeli faizin 2022 yılına dek bu seviyelerde kalacağını açıkladı. FED, Mart ayında gecelik fon oranını (ki, bu oran, bankalardan alınan kısa vadeli borçların ve tüketici borçlanma faizlerinin temel belirleyicisi olarak işlev görmektedir), 2008 krizinde yaptığı gibi, yüzde 0 - yüzde 0,25 bandına çekmişti. FED, ayrıca, tahvil alımının devam edeceğini, 80 milyar dolarlık hazine bonosu, 40 milyar dolarlık da ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı hedeflediğini açıkladı." şeklinde konuştu.