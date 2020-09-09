Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 60 personel alımı duyurusu yapıldı ve başvurular başladı. Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanan ilana, sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Peki, Adli Tıp Kurumu hangi kadrolara alım yapacak? İşte detaylar...

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

İlana göre, Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı istihdam edilecek.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.