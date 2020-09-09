İlk olarak 2017 yılında ilk kez verilen promosyon ödemeleri, milyonlara 3 yılda bir ek kazanç oluyor. Bu yılın ödemesi Mart ayında yapıldı. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı 1.500-2.500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda ise 750 lira promosyon verilirken bu tutarların artırılması gündeme geldi. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? İşte konu hakkında bilgiler...
3 YIL MAAŞIMI SİZDEN ALACAĞIM" TAAHÜDÜ
Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.
Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.
Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.
NASIL ARTIRILIR?
Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.
TABAN TUTARA YENİ ZAM
Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.
YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?
Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.
SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?
Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.