Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum merak konusu oldu. Bugün kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de, hafta başındaki genel satışların etkisiyle indiği 326.59 milyar dolardan, birimlerin yarısında gerçekleşen yükselişlerin de etkisiyle 330.42 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte son durum...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Değeri son üç haftada kesintisiz şekilde 12,400 doların üzerinden gerileyen Bitcoin, Pazartesi günü 9,904.54 dolara kadar indikten sonra toparlanarak 10,000 dolar sınırının üzerine döndü.