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    • Ekonomi
    • 08.09.2020 08:34
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    • 08.09.2020 08:34
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    , ve ! başvuru ilanları...

    Türkiye genelindeki firmalara ile büro memuru kadrosunda çok sayıda personel alımı yapılacak. Başvurularda 431 büro memuru alınacak. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi kadrosunda çok sayıda alım gerçekleşecek. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımlarında adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları, silah bulundurma ve taşıma ruhsatına sahip olmaları, eğitim düzeyinde en az lise mezunu olmaları, yaş aralığında 18 yaşını tamamlamış olmaları, iş tecrübesine sahip olanlar için daha çok başvuru yapabileceği ilanlar olacaktır.

    4.500 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

    Güncel İŞKUR başvuru ilanları ardı ardına gelmeye devam ediyor. İŞKUR üzerinden kamu, özel sektör iş ilanları detaylarını aktarmaya devam ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR'un Türkiye genelindeki iş yerlerine çok sayıda personel alımı yapılacak. Başvurularda güvenlik görevlisi kadrosunda silahlı ve silahsız alımlar yapılacak. Büro memuru alımlarında ise 439 kişi istihdam edilecek. Genel başvuru şartlarında adayların bilgisayar bilgisine sahip olmaları, office programlarını kullanabilmeleri, exel, word gibi programlara hakim olmaları, muhasebe gibi paket programları kullanabilmeleri, eğitim düzeyinde en az lise mezunu olmaları gerekli olacaktır.

    BÜRO MEMURU KADROSUNDA 439 KİŞİ ALINACAK;

    Firmaların büro memuru personeli kadrolarındaki personel alımlarına başvurular işkur üzerinden yapılabilecek. Başvurular için İŞKUR e-şube portalı üzerinden erişmek için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

    889 SİLAHLI SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI;

    Özel güvenlikçi alımları kapsamında 889 silahlı ve silahsız özel güvenlik personeli alımları için 889 açık iş ilanı bulunuyor. Bu alımlara başvurular işkur üzerinden yapılabilecek. Detaylara erişebilmek için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Büro Memuru (Genel)

    Hemşire

    Acil Tıp Teknisyeni

    Bahçıvan

    Güvenlik Görevlisi

    Temizlik Görevlisi

    Kaynak Operatörü

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası

    İnşaat Boyacısı/Boyacı

    Sıvacı

    Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)

    Garson (Servis Elemanı)

    Aşçı

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

    Bilgisayar Mühendisi

    İŞKUR İŞ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    Türk vatandaşı olmak,
    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
    Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
    Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
    Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak

    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

    • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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    Haberler Ekonomi 4.500 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başvuru şartları! İŞKUR başvuru ilanları...
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