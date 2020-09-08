"ENFLASYONDAN KORUNMANIN EN İYİ YOLU HİSSE SENEDİ YATIRIMIDIR"

Önümüzdeki dönemde büyük merkez bankalarının ultra gevşek para politikaları devam edeceğinin altını çizen Murat, "Bu para bolluğundan en fazla fayda sağlayacaklar da gelişen ülkeler olur. Eğer ülkeler enflasyon yaratmaya çalışıyorsa amaç bu, işte FED bunun sinyalini verdi. ECB'de bunun enflasyonun yükselmesini istiyor. Ben her zaman şunu savunurum enflasyondan korunmanın en iyi yolu hisse senedi yatırımıdır" dedi.

"HİSSE SENEDİ ORTA VE UZUN VADEDE İYİ BİR YATIRIM ARACI OLMAYI SÜRDÜRECEK"

Enflasyon ne zaman yükselse çok rahat bir şekilde hisse senetlerinin çok iyi bir korunma aracı olduğunu savunan ünlü akademisyen Murat, "O yüzden önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde enflasyon yaratılacaksa o zaman hisse senedi orta ve uzun vadede iyi bir yatırım aracı olmayı sürdürecek" dedi.