İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için 2020 yılı prim ücretlerini araştırdık. Ev hanımları, çalışmayanlar, işsiz vatandaşların isteğe bağlı sigorta ile emeklilik için yapmaları gereken aylık prim ödeme tutarları. Her hangi bir işyerinde çalışmayan , şirket ortaklık kaydı bulunmayan ve çiftçilik kaydı bulunmayan herkesin yararlanması için isteğe bağlı sigorta çıkartıldı. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak uzun vakitlerinizi almıyor. Büyük şartlar da gerektirmeyen isteğe bağlı sigorta için, bağkur kapsamında prim ödeyebilmeniz için; herhangi bir işte çalışmıyor olmanız, ziraat odası çiftçilik kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı v.s. olmaması, emekli olmamanız gereklidir..
ÇALIŞMAYANLARA EMEKLİLİK
Ev hanımları, çalışmayanlar, işsiz vatandaşların isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı elde edebilmeleri için öncelikle emeklilik şartlarını sağlamaları gerekiyor. SGK mevzuatına göre belirli bir oranda prim ödemesi yapan, gün şartını sağlayan ve yaş haddine ulaşan vatandaşlar bu 3 şartı aynı anda sağlamaları durumunda emekli olurlar. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olacak vatandaşların da bu şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar emeklilik için hak kazanırlar.
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Başvuru şartları;
Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almamak ve 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak yada sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar başvuru yapabilirler.
2020 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ÜCRETLERİ
İsteğe bağlı sigorta prim ücretleri vatandaşların durumlarına göre değişmekte. Bu kapsamda 2020 yılında uygulanan oranlar şu şekilde;
Ev Hanımları: Ev hanımları 2020 yılı isteğe bağlı sigorta prim tutarı aylık 847 TL.
Tarım İşçileri Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK% tarım sigortası primi ise 913 TL, Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL
Normal Vatandaşlar: 2020 yılında çalışmayan vatandaşlar aylık 941 TL isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilirler.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?
İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.
İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, takvim.com.tr prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?
Her hangi bir işyerinde çalışmayan , şirket ortaklık kaydı bulunmayan ve çiftçilik kaydı bulunmayan herkesin yararlanması için isteğe bağlı sigorta çıkartıldı. Emekli olmak için milyonlarca insanın haber beklediği istağe bağlı sigortanın detayları belli oldu.
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunanlar başvuruda bulunabiliyor.
İsteğe bağlı olarak prim ödenebilen sigorta kolları ise şunlardır;
– İsteğe bağlı bağkur (4b),
– İsteğe bağlı Ek 5 tarım sigortası (4a),
– Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta,
– Emekli sandığında belli bir süreyi tamamlayanlar için isteğe bağlı emekli sandığı.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLUYOR? SİGORTA NE ZAMAN BAŞLAR?
İsteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor. Sigorta ise isteğe bağlı sigorta başvurusunun yapıldığı gün başlar. Eğer başvuruyu yapan kişi posta yolunu tercih ettiyse, başvuru evraklarınız kuruma ulaştığı gün, eğer evraklar taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilirse, postaya veriliş gününden itibaren isteğe bağlı sigortaya başlanmış kabul edilir.
Sigortalı olarak her hangi bir kurumda çalışmamanız gerekiyor. Bu sayede sigortanızı dışarıdan ödeyebilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta için görüş bildirgesi formunu doldurmanız ardından ise SGK'ya teslim etmeniz yeterlidir. Bu formda kişisel bilgiler (doğum yer, ana adı, medeni hali vs.) ile kişinin ikametgah bilgileri doldurulur. Ayrıca Beyan ve taahütlerde bulunulur.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?
Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.
1) "A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ" bölümü (1-12) sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgiler esas alınarak düzenlenir.
2) "B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ" bölümüne SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil/emekli numarası yazılır.
3) "C- BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının beyan ve taahhütler yer alır.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYI NASIL KAPATTIRABİLİRİM
İsteğe bağlı sigortaya başladıktan bir süre sonra kapattırmak isteyenler için bu seçenek de mevcut. Eğer sigortanızı kapattırmak istiyorsanız yeniden bir dilekçe oluşturmalısınız. SGK'ya yazılan dilekçe ile kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten öncek prim ödenmiş ayın sonu itbariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde sona erer. Eğer isteğe bağlı sigortası olan şahıs hayatını kaybettiyse, ölüm tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortası sona ermektedir.