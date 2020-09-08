Adli Tıp Kurumu tarafından 60 personel istihdam edileceği geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulmuştu. İlana göre, Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı istihdam edilecek. İşte ilanda dair detaylar

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

İlana göre, Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı istihdam edilecek.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.