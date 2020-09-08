Şimdilerde işe giriş yapan bir kişi daha çok çalışacak

3600 günle emeklilik hesaplama tablosu dışındakiler yani 1999 öncesinde işe girmiş olan kişilerin emekli olma şartları bugünün şartlarına göre daha hafiftir. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 veya 8 Eylül 1999 sonrası olan Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan bir kişi 25 yıl sigortalılık Suresi ve 4500 prim günü ile emekli olabilmektedirler. Kadınlar için 58 yaş erkekler için 60 yaş şartı vardır. 3600 günle emeklilik hesaplama tablosu dışında 1999'dan önce sigortalı olanlar bugünkü sigortalıları göre daha şanslılardır. 17 yıl önce yapılmış olan yasaya göre 20 yıl sigortası olanlar 38-40 yaşlarında emekli olabiliyorlardı.

Günümüz şartlarında ise bu durum hiç de iç açıcı değildir. Babası ya da dedesi 40-45'lı yaşlarda emekli maaşı hak eden kişiler şimdilerde 58-60'lı yaşlarda emeklilik hak etmektedirler. Bu demek oluyor ki eskiye göre 15 20 yıl daha fazla beklemek gereklidir. 2008'den sonra işe başlayan kişiler 2035 yılına kadar 7200 prim günü ödemesi gerekecek.