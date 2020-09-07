Taşerona AÇSHB'nin açıklayacağı zam oranı

Zam oranı Çalışma Bakanlığı tarafından verilecektir. Bu karar taşeron işçilerini sevindirirken diğer bir yandan da umut oldu. Bu konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama da yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusudur. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değildir. Taşeron işçilerinin yaptığı sözleşmeye göre %17.5 oranında zam talebi var. Fakat öngörülere göre %15' lik zam uygulanması büyük ihtimaldir.