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    • 30.09.2020 13:16
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    Taşerona 'nin açıklayacağı oranı belli oldu mu?

    4D sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin maaş mı için Aile Çalışma ve Bakanlığı tarafından teklif edilecek zam oranı merak konusu oldu. Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu.

    4D taşeron işçi için maaş zammı son dakika geldi mi?

    Taşeron işçileri bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 zam almıştı. Maaşlar genel olarak asgari ücretin altında olduğu için 2020 TİS sayesinde %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanacak. Basında konuşulmaya başlayan zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor.

    Taşerona AÇSHB'nin açıklayacağı zam oranı

    Zam oranı Çalışma Bakanlığı tarafından verilecektir. Bu karar taşeron işçilerini sevindirirken diğer bir yandan da umut oldu. Bu konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama da yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusudur. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değildir. Taşeron işçilerinin yaptığı sözleşmeye göre %17.5 oranında zam talebi var. Fakat öngörülere göre %15' lik zam uygulanması büyük ihtimaldir.

    KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAM ORANI TALEPLERİNİ SUNACAKLAR

    Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı yüzde 4 oldu. Enflasyon oranlarının yüzde 10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı.

    Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti.
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