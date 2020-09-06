4D'li taşeron işçi zammı için kritik adım atıldı. 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin önündeki pandemi yasağının kalkmasının ardından gözler taşeron işçiler için gerçekleştirilecek toplantılarda olacak. 31 Ekim tarihi itibariyle mali ve soysal haklara ilişkin sözleşmenin süresinin dolmasıyla taşeron işçiler için yeni süreç başlayacak. 2020 TİS ile yeni dönem mali ve sosyal haklara ilişkin taleplerini de sunacak olan işçiler yeni kazanımlar elde etmek istiyorlar. Maaşlar asgari ücret altında erirken 2020 TİS sonrasında bu oranların daha yukarı seviyelere çekilmesi bekleniyor. Peki Çalışma Bakanlığı'nın zam teklifi için kritik oranlar neler? Yüzde 15-17.5...
4/D personelleri bundan önceki dönemlerde her 6 ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Bu zam oranları çoğu zaman asgari ücretin altında kaldığı için ek zam ile tamamlandı. Maaşlar asgari ücret altında erirken 2020 TİS sonrasında bu oranların daha yukarı seviyelere çekilmesi bekleniyor.
Bu noktada Türk İş Sendikasının talepleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifleri önem kazanıyor. Peki Çalışma Bakanlığı'nın dosyasyında hangi zam oranları üzerinde duruluyor.
* Yüzde 15 zam oranı: En çok dile getirilen bu oran hem enflasyon oranlarının üzerinde hemde refah payı olarak dile getiriliyor.
* Yüzde 12 zam oranı: Bu oran ise enflasyon oranı olarak öne çıkıyor.
* Yüzde 10 zam oranı: Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarından biri olarak ele alınıyor.
* Yüzde 17.5 zam oranı: Asgari ücret zam oranı ve bir miktar refah payı olarak ele alınıyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİYLE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Taşeron işçilerin yüzdelik dilim düzenleme talebi yargıya da taşınmış durumda. Bu düzenleme konusunda geçmişte açılan davalarda işçilerin lehine kararlar çıkmıştı. Bu kararlar sonrasında ise taşeron işçilerin maaşları yeniden düzenlendi.
KHK ile kadroya alınmadan önce taşeron işçilerin maaşları firmalara göre değişiklik gösteriyordu. Kadroya alındıktan sonra çok sayıda taşeron işçi asgari ücretle işe başlamıştı. Bu konuda alınan kararlar kapsamında işçilerin maaşları kadroya alınmadan önceki maaşlarına oranla yeniden belirlenecek.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN TAŞERON İŞÇİLERE EK ZAM
Bilindiği üzere KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler 4/D statüsüne alındı. Bu dönemde çalıştıkları kurumlarda kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ise düzenlendi. Çok sayıda taşeron işçi asgari ücretten işe başlatıldı.
Kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan bazı taşeron işçiler ise 2019 ve 2020 yıllarında mahkemelerden bu yönde emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Yerel mahkemeler taşeron işçilerin taleplerini haklı buldu ve maaşların kadroya alınmadan önceki oranlarına göre yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.
Bu kararlar bazı sendikalara umut oldu ve kendi bünyesinde ki taşeron işçiler adım toplu adım atmaya karar verdiler. Bu alanda yürütülen bu çalışmaların ardından ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu dosyaya alması bekleniyor. Bakanlığı bu konuda bir çözüm önerisi mi sunacağı veya başka bir öneri mi getireceği bilinmiyor. Ancak yüzdelik dilim ile asgari ücret konusunun Çalışma Bakanlığı'nca 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN İLK TALEP GELDİ
Kamuda çalışan yaklaşık 900 bin kamu işçisi bu sürecin nasıl şekilleneceğini merak ederken bu konuda bazı talepler de dile getirilmeye başlandı.
Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçi olarak çalışırken kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirilen personellerin ş kollarında değişiklik öngören düzenlemenin iptal edilmesini istedi. Mahmut Arslan bu konuya ilişkin konuşmasında, "Biz kanun zoruyla bir işçinin, bir başka sendikanın üyesi olması zorlamasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük, sendikal özgürlükle ancak söz konusu olabilir. Bu örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE TAŞERON İŞÇİLERİN DÜZENLEME BEKLEDİKLERİ İLK 5 KONU
* 2020 yılı için yapılacak olan taşeron işçi maaş zam oranlarının enflasyon oranlarının üzerinde tutulması,
* Şartlı veya şartsız taşeron işçilerine tayin hakkı verilmesi,
* Bayram, eğitim ödemeleri için yapılan tutarların yükseltilmesi,
* Yüzdelik dilim düzenlemesiyle maaşların yeniden belirlenmesi,
* Taşeron işçiler için görev tanımı yapılması.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.