Borsada ilk yarıda en çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre en fazla karı artan sektör endeksi bilişim olurken, bu dönemde orman, kağıt ve basımın zararını kara çevirdiği görüldü.

Derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da bu yılın ilk yarısında en fazla kar açıklayan alt sektör endeksi 3 milyar 579,4 milyon lirayla metal eşya, makine oldu. Geçen yılın ilk yarısında 3 milyar lira olan sektörün net karı, bu yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artış kaydetti.

Metal eşya, makinenin ardından Borsa İstanbul'da ilk yarıda en fazla kar açıklayan ikinci alt sektör 3 milyar 365,6 milyon lirayla iletişim olurken, bunu 2 milyar 162 milyon lirayla teknoloji, 1 milyar 622,8 milyon lirayla inşaat ve 1 milyar 582,8 milyon lirayla gıda-içecek takip etti.