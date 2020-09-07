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    • Ekonomi
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    • 07.09.2020 19:35
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    duyurdu: nakit dengesi ağustos ayında 30 milyar fazla verdi

    Son dakika haberi... , Ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. nakit dengesi, ağustos ayında 30 milyar 381 milyon lira fazla verdi.

    Hazine fazla verdi!

    , Ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

    Buna göre, geçen ay nin nakit gelirleri 112 milyar 241 milyon lira, nakit giderleri 81 milyar 859 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 70 milyar 674 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 186 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 41 milyar 567 milyon lira fazla verdi.

    30 MİLYAR 381 MİLYON LİRA FAZLALIK
    Ağustos ayında nakit dengesinde 30 milyar 381 milyon lira fazlalık oluştu.

    Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 15 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 789 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 70 milyar 680 milyon liraya yükseldi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Hazine nakit dengesi ağustos ayında 30 milyar fazla verdi
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